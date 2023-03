Am vergangenen Sonntag noch im direkten Duell, sind der Rantzauer Jannik Ruhser (links) und der Kummerfelder Jonas Lienau nun bereits am Freitagabend gefordert. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Hamburg Nur der HSV: SSV Rantzau zieht Spiel vor, um Zweitligisten zu unterstützen Von Helmut Wolf | 02.03.2023, 11:42 Uhr

Die Barmstedter Landesliga-Fußballer tragen ihr Heimtreffen gegen den Harburger TB bereits am Freitag aus und feuern am Sonnabend den HSV an. Der Kummerfelder SV und die SV Halstenbek-Rellingen sind gewarnt.