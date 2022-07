Masood Hamdart (re.) war beim SSV Pölitz zuletzt vom spielenden Co-Trainer zum Chefcoach befördert worden. Der Verein zog nun jedoch seine erste Mannschaft aus der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost zurück. FOTO: 54° / John Garve up-down up-down Fußball-Verbandsliga Süd-Ost Kurz vor Saisonstart: Darum zieht der SSV Pölitz seine erste Mannschaft zurück Von Sascha Bodo Sievers | 31.07.2022, 16:17 Uhr

Der SSV Pölitz konnte zwar in der Saison 2021/22 den Abstieg verhindern, wird in der kommenden Spielzeit aber trotzdem nicht in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost um Punkte kämpfen. Der Stormarner Verein zog seine erste Mannschaft wenige Tage vor dem Saisonauftakt zurück und steht damit als erster Absteiger fest.