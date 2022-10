Zu zaghaft versucht Ahrensburgs Jana Kappner (re.) die Kielerin Emma Jensen zu stoppen. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Frauenfußball-Oberliga SH Wieder der Kieler MTV: SSC Hagen Ahrensburg kassiert erste Saisonniederlage Von Sascha Bodo Sievers | 31.10.2022, 19:43 Uhr

Wie in der Vorsaison hat sich Frauenfußball-Oberligist SSC Hagen Ahrensburg im Topspiel gegen den Kieler MTV die erste Saisonniederlage eingehandelt. Warum SSC-Coach Marc Mandel dennoch an die Titelverteidigung, nicht aber an den Regionalliga-Aufstieg glaubt.