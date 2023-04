Haderte mit dem späten Eutiner Ausgleichstreffer: Aydin Taneli, Trainer des SSC Hagen Ahrensburg. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Fußball-Landesliga Holstein 1:1 in Eutin: SSC Hagen Ahrensburg verspielt Pausenführung Von Andre Haase | 15.04.2023, 19:44 Uhr

Der SSC Hagen Ahrensburg bleibt in der Fußball-Landesliga Holstein in akuter Abstiegsgefahr. Die Stormarner verpassten im Kellerduell gegen Eutin 08 einen möglichen Sieg und verspielten beim 1:1-Unentschieden eine Pausenführung in letzter Sekunde.