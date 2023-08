Fußball-Landesliga Holstein SSC Hagen Ahrensburg verliert 0:3 in Eutin - Coach Taneli bleibt noch cool Von Harald Nonnewitz | 27.08.2023, 11:55 Uhr Aydin Taneli hat mit dem SSC Hagen Ahrensburg keinen guten Saisonstart erwischt, noch aber macht sich der SSC-Coach keine Sorgen. Foto: Sascha Sievers up-down up-down

In der Vorsaison machte der SSC Hagen Ahrensburg erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Holstein perfekt. In der neuen Spielzeit läuft es kaum besser. Vier Punkte aus den ersten fünf Partien sind aber noch kein Grund zur Beunruhigung, wie Coach Aydin Taneli nach der 0:3 (0:2)-Pleite bei Spitzenreiter Eutin 08 betont.