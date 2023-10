Fußball-Landesliga Holstein SV Eichede II verspielt gegen SSC Hagen Ahrensburg sicher geglaubten Derbysieg Von Andre Haase | 15.10.2023, 19:37 Uhr Ruben Ewert (li.) drehte mit dem SSC Hagen Ahrensburg gegen den SV Eichede um Timon Henk einen zwischenzeitlichen Rückstand noch in einen 2:1-Derbysieg um. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down

In der Fußball-Landesliga Holstein hat der SSC Hagen Ahrensburg im Heimspiel gegen die Reserve des SV Eichede einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg gedreht. Vor 200 Zuschauern auf der Sportanlage am Hagen gelang Niklas Broszio in der 84. Spielminute der umjubelte Siegtreffer.