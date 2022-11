Marie König und die Landesliga-Handballerinnen des TSV Bargteheide empfangen zum Verfolgerduell am Samstag die HSG Gettorf/Osdorf. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Sport-Tipps zum Wochenende Handball, Fußball, Tischtennis: Das ist los in der Region Stormarn am 19./20. November Von Sascha Sievers | 17.11.2022, 10:25 Uhr

Zwei Handball-Topspiele in Bargteheide und Ahrensburg, dazu ein interessantes Stormarnderby in der Fußball-Verbandsliga Süd-West: Wegweisende Duelle stehen am 19./20. November im Terminkalender. Unsere sportlichen Tipps für das Wochenende.