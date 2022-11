Foto: Reiner Stöter Sport am Wochenende mit Fußballtipps TSV Lägerdorf muss sich noch einmal durchbeißen Von Reiner Stöter | 10.11.2022, 12:00 Uhr

Die Verletztenlisten im Fußball sind auffällig lang geworden. Vor allem beim Landesligisten TSV Lägerdorf hat Trainer Lars Lühmann weiter erhebliche Personalprobleme. Immerhin ist jedoch bald Land in Sicht, denn nach der Partie am Sonntag gegen Comet Kiel ist für den TSV schon Winterpause. Alle anderen Ligen spielen eine Woche länger. In der Verbandsliga stehen diesmal zwei Westderbys im Blickpunkt. TSV Heiligenstedten erwartet den Heider SV II und Alemannia Wilster trifft auf den Marner TV. Die Zweitliga-Basketballer der Itzehoe Eagles sind an diesem Wochenende spielfrei. Die SH-Liga-Handballer des MTV Herzhorn haben eine Auswärtsaufgabe zu bewältigen. Das Sportprogramm vom Wochenende und unsere Fußballtipps im Überblick