Tobias Möller will mit den Itzehoe Eagles den ersten Sieg in der 2. Basketball-Bundesliga ProB einfahren Foto: Reiner Stöter up-down up-down Steinburger Sport am Wochenende Pralles Programm mit Basketball, Fußball und Handball Von Reiner Stöter | 06.10.2022, 13:19 Uhr

Jetzt geht es auch bei den Bundesliga-Basketballern der Itzehoe Eagles wieder los. Das neuformierte Team von Trainer Timo Völkerink erwartet am Sonnabend (8. Oktober 2022) zum ersten Heimspiel in der Lehmwohldhalle mit den EN Baskets Schwelm einen alten Rivalen aus der 2. Liga ProB. Im Fußball stehen zwei Spitzenspiele im Blickpunkt. In der Verbandsliga West trifft Tabellenführer TSV Heiligenstedten am Sonnabend auf den ersten Verfolger TuS Jevenstedt und in der Kreisliga ist der Tabellendritte Fortuna Glückstadt zu Gast beim Klassenprimus FC Burg. Landesligist TSV Lägerdorf will den Abwärtstrend der vergangenen Wochen im Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Altenholz beenden und bei den Frauen steht das Steinburger Derby SV Neuenbrook/Rethwisch gegen VfL Kellinghusen auf dem Programm