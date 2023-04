Felix Drinkuth (re.) scheitert in dieser Szene zwar an SVA-Keeper Pascal Wiewrodt, besorgte aber später für den VfB Lübeck den 3:0-Endstand. Foto: sru up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck: Auswärtssieg in Delmenhorst läutet Feierlichkeiten ein und | 02.04.2023, 12:00 Uhr Von Andre Haase Sascha Bodo Sievers | 02.04.2023, 12:00 Uhr

Der VfB Lübeck ist mit einem Auswärtssieg beim SV Atlas Delmenhorst der Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nord einen weiteren Schritt nähergekommen und startete am Samstag eine kleine Sause, der in wenigen Wochen eine große Aufstiegsparty folgen könnte.