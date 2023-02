Gelöste Stimmung beim Doppel-Interview: Robin Kölle (li.) und Mattis Daube sind befreundet, aber auch Rivalen im Kampf um den Stammplatz als Rechtsverteidiger beim VfB Lübeck. Foto: Sascha Sievers up-down up-down VfB-Verteidiger im Interview Derby gegen Phönix - Kölle macht Daube heiß: „Es wird richtig knallen“ Von Sascha Bodo Sievers | 23.02.2023, 08:00 Uhr

Derbyzeit in der Fußball-Regionalliga Nord: Tabellenführer VfB Lübeck empfängt zum 144. Stadtduell am Freitagabend an der Lohmühle den 1. FC Phönix. Im Exklusivinterview sprechen die VfB-Verteidiger Robin Kölle und Mattis Daube über ihre Erwartungen, warum die Grün-Weißen klarer Favorit sind, aber auch über Freundschaft, Konkurrenzkampf und die 3. Liga.