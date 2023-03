Beim Elmshorner MTV wird nun auch Spikeball angeboten. Initiatoren sind Niklas Stolz (hintere Reihe, Mitte) sowie Timo Schirrmacher (hintere Reihe, Zweiter von rechts). Foto: Kornelius Krüger up-down up-down Kommt aus den USA Spikeball: Das ist die neue Trendsportart beim Elmshorner MTV Von Kornelius Krüger | 22.03.2023, 16:18 Uhr

In der Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule wird einmal die Woche Spikeball gespielt. Niklas Stolz ist Initiator. Der 31-jährige Lehrer der Elsa-Brändström-Schule in Elmshorn hatte sich 2022 an Arne Hirsch, Geschäftsführer des Elmshorner MTV gewandt, und mit ihm über das Thema Spikeball gesprochen.