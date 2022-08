Torreich ging es in der Fußball-Kreisliga Süd zu: Im Schnitt fielen mehr als fünf Treffer pro Spiel, spektakuläre Wendungen waren die Folge. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd Warum der dritte Spieltag besonders spektakulär war Von Harald Nonnewitz | 22.08.2022, 09:21 Uhr

Selten lagen Freude und Enttäuschung so dicht beieinander wie am dritte Spieltag in der Fußball-Kreisliga Süd. Aufholjagden und verspielte Führungen, aber auch Vorsprünge, die über die Zeit gerettet wurden: Es ging am Wochenende, 20./21. August, besonders emotional zu auf den Fußballplätzen in Stormarn - ein Überblick.