Beim SparkassenPokal sind auch Frauen am Ball. Archivfoto: Carsten Dörges up-down up-down SparkassenPokal in Elmshorn Betriebsmannschaften kämpfen um den Pokal Von Kornelius Krüger | 01.06.2023, 09:26 Uhr

Am 2. Juni 2023 steht der 58. SparkassenPokal an. Die Betriebssportmannschaften spielen mit jeweils fünf Feldspielern und einem Torwart auf zwei Kleinfeldern am Koppeldamm.