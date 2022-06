Auch Frauen sind beim Sparkassenpokal am Ball. FOTO: Dörges Fußball-Turnier in Elmshorn Firmen, Institute und Vereine kämpfen um Sparkassenpokal 2022 Von Kay Stieler | 08.06.2022, 13:18 Uhr

Am Freitag, 10. Juni 2022, wird der Sparkassenpokal 2022 auf dem EMTV-Sportplatz am Koppeldamm ausgetragen. Die VR Bank in Holstein peilt den dritten Sieg in Serie an.