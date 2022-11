Andreas Frank (li.) und Lukas Pfeiffer präsentieren ihre WM-Elf vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan. Foto: 54grad/imago up-down up-down Kolumne zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Andreas Frank und Lukas Pfeiffer in der Rolle des Bundestrainers: „Das ist meine WM-Elf“ Von Sascha Sievers | 22.11.2022, 15:54 Uhr

Am Mittwoch greift die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ins Turniergeschehen ein. Andreas Frank, Trainer der Handballerinnen des TSV Bargteheide, und Lukas Pfeiffer, Coach von Fußball-Regionalligist VfB Lübeck, schlüpfen in die Rolle von Bundestrainer Hansi Flick und erklären, wie ihre „WM-Elf“ aussehen würde.