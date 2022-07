Tanz mit Bierdusche nach dem Pokalsieg der SG Vaalia/Wacken FOTO: Reiner Stöter up-down up-down Überraschung zum Auftakt des Fußball-Kreispokal SG Vaalia/Wacken wirft Fortuna Glückstadt raus Von Reiner Stöter | 21.07.2022, 12:30 Uhr

Der Fußball-Kreispokal ist am Mittwochabend mit einer Überraschung gestartet. A-Klässler SG Vaalia/Wacken bezwang Kreisligist Fortuna Glückstadt und verpasste den ambitionierten Gästen einen ordentlichen Dämpfer. Am Freitag geht es weiter mit drei Partien, der Rest der ersten Pokalrunde findet am Sonnabend und Sonntag statt.