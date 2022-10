Dirk Jacobsen (Zweiter von links), Geschäftsführer vom Wendepunkt e.V., freute sich über eine Spende in Höhe von 200 Euro von Union Tornesch. Der Klub will die Kinderschutz-Arbeit der in Elmshorn ansässigen Institution unterstützen.

Foto: Kornelius Krüger