Voller Einsatz beim Start: Organisatoren, Helfer und Aktive waren nach der Corona-Pause heiß auf den Wettkampf. Foto: Michael Lemm
27. Störpokal des SC Itzehoe
SCI-Schwimmer Elisa und Jonah Kassebrock gewinnen Mehrkampf
Von Michael Lemm | 25.02.2023, 21:19 Uhr

Großen Nachholbedarf an Wettkämpfen haben offenbar die Schwimmer in Norddeutschland. Aktive aus 32 Vereinen gehen an den Start. Ein Klub aus Hamburg hatte sich sogar im Hüttendorf des Itzehoer Schwimmzentrums eingemietet.