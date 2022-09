Sascha Czapelka (links) und Marius Schwartz sind gleichzeitig Spieler und Schiedsrichter in der Floorball-Bundesliga – ein echtes Novum. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Schenefelds Floorballer Schiedsrichter und Spieler: Die Doppel-Rolle in der Bundesliga Von Jonas Altwein | 01.09.2022, 18:00 Uhr

In der Floorball-Bundesliga kennt man Sascha Czapelka und Marius Schwartz bisher nur mit dem Schläger in der Hand. Doch in der Saison 2022/23 können die beiden auch in einer anderen Rolle in Erscheinung treten.