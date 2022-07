Schenefelds neuer Trainer David Wedel hat schon mehrmals im Tor ausgeholfen FOTO: Reiner Stöter up-down up-down Fußball-Kreisligist TS Schenefeld hat nur einen etatmäßigen Torhüter Trainer David Wedel steht als Ersatzkeeper bereit Von Gunther Schöniger | 21.07.2022, 17:41 Uhr

David Wedel hat sich eigentlich als Torjäger einer Namen gemacht. Der neue Trainer der TS Schenefeld hat aber auch bereits im Tor mehrfach ausgeholfen und will dies beim Fußball-Kreisligisten auch fortsetzen, wenn Not am Mann ist.