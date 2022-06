Am Boden: Frederik Etling und die Kicker des SC Pinneberg haben den Klassenerhalt in der Bezirksliga verpasst. FOTO: Johannes Speckner Fußball im Kreis Pinneberg Scheitern des WTSV Concordia besiegelt Abstieg des SC Pinneberg Von Johannes Speckner | 07.06.2022, 06:00 Uhr

Weil der Hamburger Oberligist in der Aufstiegsrunde den Sprung in die Regionalliga verpasste, muss der SCP sicher von der Bezirks- runter in die Kreisliga. Zwei weitere Teams aus dem Kreisgebiet bangen um ihren Aufstieg.