Jakob Hanzalek (rechts) steigt künftig für den SC Rist Wedel zum Sprungwurf hoch. FOTO: www.imago-images.de 2. Basketball-Bundesliga ProB SC Rist Wedel verpflichtet Jakob Hanzalek vom ProA-Absteiger Von Kornelius Krüger | 22.07.2022, 16:30 Uhr

Der 19-Jährige, der zukünftig in der Wedeler Steinberghalle auf Korbjagd geht, spielte zuletzt in Ehingen und erhielt in der ProA reichlich Gelegenheit, sich zu zeigen.