Badminton-Landesliga Ohne Punktverlust: SC Itzehoe überrollt Aufsteiger aus Mildstedt Von Malte Blohm | 10.10.2023, 12:16 Uhr Jenny Wecker steuerte zwei Punkte zum Heimsieg der Itzehoer bei. Foto: Frank Kossiski

Am vergangenen Sonnabend fuhr die erste Mannschaft des SC Itzehoe in der Landesliga Nord einen ungefährdeten 8:0-Sieg gegen den TSV Mildstedt ein. Tags darauf musste sich die zweite Mannschaft bei ihrem Debüt in der Landesliga Süd deutlich mit 1:7 beim ATSV Stockelsdorf 2 geschlagen geben.