Saisonauftakt in den Badminton-Landesligen SC Itzehoe geht gleich mit zwei Teams an den Start Von Malte Blohm | 15.09.2023, 12:12 Uhr Lars Brosowski (links) und Dirk Kaack freuen sich auf ihren ersten Einsatz für den SCI. Foto: Frank Kossiski up-down up-down

Während die erste Mannschaft weiterhin in der Landesliga Nord auf Punktejagd geht, wurde die Aufstiegsmannschaft jedoch in die Landesliga Süd eingruppiert, so dass es zu keinem direkten Duell kommen wird.