Badminton-Landesliga Beide Itzehoer Landesliga-Teams im Einsatz Von Malte Blohm | 06.10.2023, 12:24 Uhr Paul Schuldt, die Nummer eins des SCI, hat zwei Punkte fest im Blick Foto: Frank Kossiski up-down up-down

Erstmals in dieser Saison sind beide Itzehoer Landesliga-Teams im Einsatz. Während die erste Mannschaft in der Landesliga Nord am Sonnabend zu Hause den TSV Mildstedt empfängt, ist die zweite Vertretung Sonntagmorgen in der Südstaffel auswärts in Stockelsdorf gefordert.