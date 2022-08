Waren im M-Springen schnellstes Paar: Vivien Beil und ihre mächtige Schimmelstute Concordia. FOTO: Assia Tschernookoff up-down up-down Sommerturnier des RuF Uetersen Vivien Beil gewinnt M-Springen und Wanderpokal auf Flugplatz Heist Von Assia Tschernookoff | 15.08.2022, 17:45 Uhr

Die 18-jährige Beil sichert sich den Wanderpokal, den der Verein in Gedenken an seinen 2008 unerwartet verstorbenen Vereinsvorsitzenden Hans-Jürgen Kahlke vergibt. Insgesamt waren beim traditionellen Sommerturnier rund 260 Pferde am Start.