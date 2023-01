In der Fritz-Thiedemann-Halle steht der 3. HS Nord-Cup Elmshorn an. Foto: Verein zur Förderung des Reiter- und Pferdelandes SH e.V. up-down up-down Reit-Event im Kreis Pinneberg HS Nord-Cup Elmshorn in der Fritz-Thiedemann-Halle Von Kornelius Krüger | 19.01.2023, 15:39 Uhr

Am 20. und 21. Januar steht ein hochklassiges Reitsport-Wochenende an. Die Prüfungen sind themenbezogen mit Ausbildungsvergleich und Formüberprüfung. Landesmeister-SH 2022 auch am Start.