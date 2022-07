Erfrischung: Rehers Timo Albers gönnt sich am Spielfeldrand eine Ladung Wasser FOTO: Günther Schade up-down up-down FC Reher/Puls und TSV Lägerdorf absolvieren Fußball-Testspiel am heißesten Tag seit Wetteraufzeichnung Vier Eimer Wasser und zwei Trinkpausen zur Erfrischung Von Gunther Schöniger | 21.07.2022, 10:25 Uhr

Wie absolviert man ein Fußballspiel am heißesten Tag des Jahrhunderts in Reher. FC Reher/Puls und TSV Lägerdorf testeten bei nahezu 30 Grad in den Abendstunden.