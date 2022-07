Obwohl Dominik Zink (Mitte), hier im Dreikampf mit den Moorregern Jonas Kock (links) und Hauke-Sören Heidorn, früh das 2:0 schoss, mussten die Hetlinger am Ende noch einmal zittern. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußballturnier um den Wanderpokal der Raiffeisenbank Elbmarsch Nach 3:0-Führung: Hetlinger MTV zittert, bleibt aber auf Titelkurs Von Johannes Speckner | 15.07.2022, 11:28 Uhr

Obwohl die Kreisklassen-Kicker des Moorreger SV eine großartige Moral zeigten, gewann der Favorit am Donnerstag (14. Juli) knapp und muss nun am letzten Spieltag „nur“ noch den TSV Heist schlagen, um zum vierten Mal in Folge den Raiba-Cup zu gewinnen.