Obwohl sich der Haseldorfer Daniel Pump (2. von links) hier den Ball per Kopf an TSV_Torwart Sebastian Münster (2. von rechts) vorbeigelegt hat, ehe es zum Zusammenprall kam, wurde von Schiedsrichter Claus-Dieter Köhler (nicht im Bild) auf Stürmerfoul entschieden. Die Heistmer Marcel Bastide (links) und Marcel Münster beobachten die Situation. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußballturnier um den Wanderpokal der Raiffeisenbank Elbmarsch Nach drei Elfmetern: Daniel Pump köpft TV Haseldorf zum Sieg gegen Heist Von Johannes Speckner | 15.07.2022, 11:09 Uhr

In ihrem letzten Turnierspiel, in dem es viele enge Entscheidungen und Diskussionen gab, wahrt das Team des Gastgebers am Donnerstag (14. Juli) seine Chance darauf, den Raiba-Cup zu gewinnen.