SV Preußen Reinfeld hat sich den Meistertitel in der Fußball-Landesliga Holstein gesichert. Foto: 54°/Garve up-down up-down Fußball-Landesliga Holstein SV Preußen Reinfeld kehrt nach einem Jahr in die Oberliga zurück und | 14.05.2023, 19:24 Uhr Von Andre Haase Sascha Bodo Sievers | 14.05.2023, 19:24 Uhr

Der SV Preußen Reinfeld hat sich einen Spieltag vor Saisonende die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga Holstein und damit die direkte Rückkehr in die Oberliga gesichert. Gefeiert werden soll stilecht am Ballermann auf Mallorca.