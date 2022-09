Torschützen im Luftkampf: Reinfelds Philipp Bosbach (li.) erzielte den Siegtreffer, nachdem kurz zuvor Rico Pohlmann für den SSC Hagen Ahrensburg das 0:1 egalisierte hatte. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Fußball-Landesliga Holstein Deshalb wird Preußen-Torwart Marvin Zimmermann in Ahrensburg „Man of the Match“ Von Andre Haase | 12.09.2022, 08:34 Uhr

Der SV Preußen Reinfeld hat das Duell der Verfolger in der Fußball-Landesliga Holstein beim SSC Hagen Ahrensburg mit 2:1 (0:0) gewonnen und hält bei drei Punkten Rückstand den Anschluss zum spielfreien Tabellenführer SV Eichede II. Mit Ruhm aber bekleckerten sich die Karpfenstädter im Stormarnderby nicht. Bezeichnend: „Man of the Match“ in einem zerfahrenen Spiel war SVP-Keeper Marvin Zimmermann.