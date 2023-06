Oldendorfs Inke Noll (l.) im Duell mit Meldorfs Franka Dohrn Foto: Olaf Jensen up-down up-down Fußball-Kreispokalfinaltag der Mädchen FSG Oldendorf/Itzehoe muss sich zweimal knapp geschlagen geben Von Reiner Stöter | 05.06.2023, 14:14 Uhr

Pech für die FSG Oldendorf/Itzehoe am Kreispokalfinaltag der Juniorinnen in Wilster. Die Spielgemeinschaft musste sich zweimal nur hauchdünn in ihren Endspielen geschlagen geben: Die B-Juniorinnen mit 2:3 und die D-Juniorinnen sogar erst nach Entscheidungsschießen mit 3:4.