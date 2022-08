Sophie Profé präsentiert das Trikot des 1. FC Köln. FOTO: Jonny Walsh up-down up-down Oelixdorfer Fußballerin hat Vertrag bei den Geißböcken unterschrieben Sophie Profé will beim 1. FC Köln an die erste Liga anklopfen Von Reiner Stöter | 08.08.2022, 11:02 Uhr

Eine Karriere wie Giulia Gwinn, davon träumt Sophie Profé. Die Fußball-Nationalspielerin von Bayern München ist das Vorbild der 19-jährigen Oelixdorferin, die jüngst einen Vertrag beim 1. FC Köln unterschrieben hat und dort über das Nachwuchsteam in der 2. Liga den Sprung in das Bundesligateam der Geißböcke schaffen will.