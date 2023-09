Fußball-Oberliga SH Aufsteiger Preußen Reinfeld empfängt TSB Flensburg zum Spitzenspiel Von Andre Haase | 21.09.2023, 11:41 Uhr Neuzugang Marwin Miljic hat sich als Verstärkung entpuppt und wesentlichen Anteil, dass der SV Preußen Reinfeld als Aufsteiger in der Oberliga seit sieben Spielen unbesiegt ist. Foto: 54°/ Koenig up-down up-down

Eingestellt hatten sich die Oberliga-Fußballer des SV Preußen Reinfeld auf den Abstiegskampf. Doch nach acht Spieltagen finden sich die Stormarner in einer ganz anderen Tabellenregion wieder: Der Aufsteiger belegt Rang drei, mit nur einem Punkt Rückstand auf Ligaprimus TSB Flensburg, der am Samstag in Reinfeld zu Gast ist.