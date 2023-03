Fühlt sich wohl in Ellerbek: Torwart Alexander Grollmann (rechts), hier im letzten Heimspiel im Gespräch mit Tjark-Ole Busch vom TSV Sieverstedt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Handball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein Neuer Rückhalt: TSV Ellerbek baut auf Alexander Grollmann Von Manfred Bode | 30.03.2023, 16:23 Uhr

Der 21-Jährige hütete in der A-Jugend-Bundesliga für den HSV Hamburg das Tor. Die Profi-Karriere hat der in Rellingen ansässige Student an der Nordakademie allerdings ad acta gelegt und konzentriert sich auf den TSV Ellerbek.