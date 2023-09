Volleyball-3. Liga Neue Gesichter und neue Ziele bei der VG Halstenbek-Pinneberg Von Kornelius Krüger | 20.09.2023, 08:57 Uhr Die Volleyballer der VG Halstenbek-Pinneberg für die Saison 2023/24. Foto: Michael Stemmer up-down up-down

Am Sonnabend, 23. September, starten die Volleyballer von Coach Sven Klieme in die 3. Liga Nord. Das Team empfängt zum Auftakt der Saison 2023/24 den Schweriner SC in der heimischen Jahnhalle.