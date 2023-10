2. Handball-Bundesliga Erstes Montagsspiel: VfL Lübeck-Schwartau hofft auf Premieren-Sieg gegen Ludwigshafen Von Sascha Bodo Sievers | 15.10.2023, 13:04 Uhr Mex Raguse spielte vier Jahre für den VfL Lübeck-Schwartau, am Montagabend kehrt der Linksaußen mit den Eulen Ludwigshafen an seine alte Wirkungsstätte zurück. Foto: 54°/Schaffrath up-down up-down

Erstmals absolviert der VfL Lübeck-Schwartau in der 2. Handball-Bundesliga ein Punktspiel am Montagabend. Zu Gast sind in der Hansehalle ab 19.30 Uhr die Eulen Ludwigshafen. Die Neuerung bietet Chancen, möglicherweise aber auch Nachteile.