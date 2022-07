Maximilian Meyer (links) und Marc Wanke sind Stammspieler der Holm Westend 69ers in der 2. Baseball-Bundesliga. Mit gerade einmal 16 Jahren. FOTO: Jonas Altwein up-down up-down Baseball-Nachwuchs aus Holm Mit 16 in der 2. Bundesliga: Das sind Marc Wanke und Maximilian Meyer Von Jonas Altwein | 04.07.2022, 09:39 Uhr

In Schenefeld läuft in dieser Woche ein großes Baseball-Camp mit Gästen aus den USA. Bei den Holm Westend 69ers sind zwei Schüler in der Männer-Mannschaft gesetzt.