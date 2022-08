Erstes Highlight der Saison: Mats Facklam feierte nach seiner Verletzungspause im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock sein Debüt für den VfB Lübeck. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord Warum beim VfB Lübeck für Mats Facklam das Vagabundenleben enden könnte Von Sascha Bodo Sievers | 25.08.2022, 18:35 Uhr

Sechs Vereine in sechs Jahre: Mats Facklam ist viel herumgekommen, obwohl er erst 26 Jahre alt ist. Der Neuzugang von Regionalligist VfB Lübeck hofft, dass das unstete Leben eines „Fußball-Vagabunden“ vorbei ist. Warum der Angreifer an der Lohmühle am Ziel einer langen Reise angekommen zu sein scheint.