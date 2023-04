Alles auf Start für den gemeinsamen Auftritt in der 1. Faustball-Bundesliga signalisieren v.l. Marco Lamm (1. Vorsitzender VfL Kellinghusen), Hannes Himmelhan (U21-Nationalspieler TSV Lola), Marcus Himmelhan (Trainer TSV Lola) und Bernd Schneider (Abteilungsleiter Faustball VfL Kellinghusen). Foto: Michael Lemm up-down up-down 1. Faustball-Bundesliga Männer des TSV Lola und VfL Kellinghusen machen gemeinsame Sache Von Michael Lemm | 20.04.2023, 15:44 Uhr

In der Vergangenheit lieferten sich die Faustballer des TSV Lola und VfL Kellinghusen heiße Duelle. Nun bündeln sie ihre Kräfte, um sich dauerhaft in der 1. Liga zu etablieren. Die Saison beginnt am 6. Mai.