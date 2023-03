Kommunikativ, offen im Umgang: Lukas Pfeiffer, 32-jähriger Chefcoach von Fußball-Regionalligist VfB Lübeck, ist Schleswig-Holsteins Trainer des Jahres 2022. Foto: 54° up-down up-down Auszeichnung des SHFV Lukas Pfeiffer vom VfB Lübeck ist Trainer des Jahres 2022 in SH Von Sascha Bodo Sievers | 20.03.2023, 19:04 Uhr

Lukas Pfeiffer ist Schleswig-Holsteins Trainer des Jahres 2022. Der Coach von Regionalliga-Tabellenführer VfB Lübeck wurde am Montagabend vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband geehrt. Wir sprachen mit dem 32-Jährigen über die Auszeichnung und mit Sportvorstand Sebastian Harms sowie Routinier Mirko Boland darüber, was Pfeiffer so besonders macht.