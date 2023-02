Das Landesliga-Team der Schützenbruderschaft Weidmannsheil Luftgewehr Lieth um Daniela Vollstedt (rechts). Foto: privat up-down up-down Luftgewehr: Weidmannsheil Klein Nordende – Lieth Volltreffer: Die Schützenbrüderschaft zielt eine Etage unter der 2. Liga Von Kornelius Krüger | 22.02.2023, 16:57 Uhr

Die Mannschaft um Daniela Vollstedt bleibt in der Saison 2022/23 ungeschlagen, sichert sich den Titel in der Landesliga Nord und steigt in die Verbandsliga auf. Der Verein lebe Tradition – nur anders.