50m-Sprint: Pia Burych, Malea Möller, beide TSV Lola, und Sienn Scholz , SCI (v. l.) Foto: Holger Schomaker Leichtahletik-Kreismeisterschaften im Mehrkampf Nachwuchs von Gastgeber TSV Lola sammelt die meisten Titel Von Rolf Gerhards | 07.06.2023, 12:36 Uhr

Die Leichtathleik-Mehrkampf-Kreismeisterschaften für den Steinburger Nachwuchs fanden auch in diesem Jahr in Hohenlockstedt statt. Die Teilnehmerzahlen steigen nach Corona zwar wieder an, doch der Kreis-Leichtathletikverband (KLV) hätte sich noch mehr Jungen und Mädchen auf der Anlage an der Finnischen Allee gewünscht. Mit den gezeigten Leistungen durfte man jedoch zufrieden sein. Die Titelausbeute teilten sich Gastgeber TSV Lola (14) und der SC Itzehoe (8), die auch die meisten Teilnehmer stellten.