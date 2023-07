Die Tornescherin Alina Ammann (Mitte) im packenden Finale des 800-Meter-Laufs des Anhalt-Meetings in Dessau gegen Lucia Sturm vom TSV Moselfeuer Lehmen (rechts). Dritte wurde Foto: Imago Images / Beautiful Sports up-down up-down Leichtathletik Über 800 und 1500 Meter: Alina Ammann ist zweifache Norddeutsche Meisterin Von Johannes Speckner | 01.07.2023, 05:05 Uhr

Nachdem die Tornescherin schon bei Wettkämpfen in Zeven, Osterode und Dessau geglänzt hatte, erreichte sie am Sonntag (25. Juni) in Lübeck zwei erste Plätze – und fährt optimistisch zu den Deutschen Meisterschaften.