Millimeter und Hundertstelsekunden gaben beim 800-Meter-Zieleinlauf den Ausschlag zugunsten von Alina Ammann (TuS Esingen, links) vor der Münchenerin Christina Hering (Mitte/zweiter Platz) und Majtie Kolberg aus Ahrweiler. Foto: Imago Images / Beautiful Sports up-down up-down Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften Größter Erfolg der Karriere: Das sagt die neue Deutsche Meisterin Alina Ammann Von Johannes Speckner | 11.07.2023, 17:56 Uhr

Die Athletin des TuS Esingen triumphiert in Kassel über 800 Meter in einer neuen Landesrekordzeit von 2:01,42 Minuten und holte in dieser Disziplin den ersten Titel für den Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verband.