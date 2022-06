Sachin Mandy überzeugt in dieser Cricket-Bundesliga-Saison als Wicketkeeper des Kummerfelder SV FOTO: Michael Stemmer Wicketkeeper aus Indien Ein Leben für Cricket: Das ist Sachin Mandy vom Kummerfelder SV Von Jonas Altwein | 01.06.2022, 09:42 Uhr

Der 30-Jährige wohnt in Hannover und spielt seit dieser Saison mit den Kreis Pinnebergern um die Deutsche Meisterschaft. In seiner Heimat ist Cricket so etwas wie eine Religion.