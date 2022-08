Fortuna Glückstadts Christopher Schubert erzielt den 2:1 Siegtreffer in Hohenaspe. HSC-Keeper Daniel Schillke hat keine Chance FOTO: Reiner Stöter up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd-West Fortuna Glückstadt mit knappem Sieg beim SC Hohenaspe Von Gunther Schöniger | 14.08.2022, 18:42 Uhr

Während am zweiten Spieltag in der Fußball-Kreisliga Süd-West das 0:6 von Verbandsliga-Absteiger VfL Kellinghusen bei Merkur Hademarschen aus dem Rahmen fällt, gab es in den Derbys TSV Lägerdorf II gegen TS Schenefeld (1:1) und SC Hohenaspe gegen Fortuna Glückstadt (1:2) knappe Ergebnisse.