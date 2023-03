Die 20-jährige Shahd Sameh sorgte für den einzigen Kellinghusener Punkt in einem Einzel. Foto: sh:z up-down up-down 3. Tischtennis-Bundesliga Nord Frauen Damen des VfL Kellinghusen nach 2:6 in Holzbüttgen auf Abstiegsplatz Von Andreas Wagner | 06.03.2023, 10:14 Uhr

So allmählich wird es eng in Sachen Klassenverbleib für die VfL-Damen. Dabei hätte es am Niederrhein vor allem in den Einzeln durchaus auch anders laufen können. Nun hängt wohl alles vom kommenden Wochenende ab.